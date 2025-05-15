Genç Girişimci Azize Ergün Tekstil Atölyesi Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Genç Girişimci Azize Ergün Tekstil Atölyesi Kurdu

Genç Girişimci Azize Ergün Tekstil Atölyesi Kurdu

Cizre'de 20 yaşındaki Azize Ergün, KOSGEB desteğiyle tekstil atölyesi açarak tasarımlarını satıyor.

15.05.2025 13:35
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Azize Ergün, izlediği dizideki moda tasarımcısı karakterinden etkilenerek 20 yaşında atölye tekstil atölyesi kurarak ürünlerini yurtiçi ve yurtdışına satıyor.

Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, genç yaşına rağmen büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü. KOSGEB'in sağladığı girişimcilik desteğiyle kendi tekstil atölyesini kuran Ergün, 12 makinesiyle hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Ailesinin ve öğretmeninin teşvikiyle bu girişime adım atan Azize, atölyesinde özellikle çocuk abiyeleri ve kişiye özel tasarımlar üretiyor.

Azize Ergün'ün girişimcilik serüveni, ilkokul sıralarına kadar dayanıyor. Henüz çocukken izlediği bir dizideki moda tasarımcısı, onun hayal dünyasını harekete geçirdi ve o günden itibaren kendi çizimlerini yapmaya başladı.

Zamanla bu hobisini daha da geliştiren Azize, evde geçirdiği sürede kendi tasarımlarını hayata geçirmeye başladı. Bu kıyafetleri ilk olarak kardeşleri ve yeğenleri üzerinde deneyerek adeta bir prova süreci yaşadı. Ardından çevrim içi platformlarda tasarımlarını satışa sunduğunda beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Bu olumlu geri dönüşler, Azize'yi işini daha da büyütme ve profesyonelleşme yönünde cesaretlendirdi.

Moda tasarım hikayesinin ilkokul yıllarında başladığını ve küçük bir makine ile kendini geliştirdiğini söyleyen genç girişimci Azize Ergün, "20 yaşındayım. İzlediğim bir dizideki moda tasarımcısı karakterinden çok etkilenmiştim. Ondan esinlenerek küçük küçük resimler yapmaya başladım. Bu resimleri öğretmenime gösterdiğimde beni bu konuda çok destekledi ve bu işe teşvik etti. Çizimlerime devam ederken pandemi döneminde bu çizdiklerimi gerçeğe dönüştürmek istedim. Küçük kız kardeşimi yanıma aldım ve onun üzerinde küçük denemeler yaptım. Tabii bu dönemde bir makine de aldık. Küçük bir makine üzerinde kendimi geliştirmeye başladım. Çizimler, kesimler, kalıplar olsun hepsini tam olarak oturtmaya çalıştım. Artık bu sayede ilerleme kaydettiğimi gördüğüm için kendime küçük bir atölye açmak istedim. Atölyeyi açarken KOSGEB'den destek aldım. Aldığım destek ile atölyeme 10 makine aldım. Atölyemde 12 çalışanım var" dedi.

KOSGEB ile beraber en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Ergün, "Burada çok iyi ve güzel bir ortamda çalışıyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz, üretim yapıyoruz. Daha çok çocuk abiyeleri yapıyorum. 0-10 yaş arası kalıpları kullanarak çalışıyorum ancak 10-16 yaş arası müşterilerimi özel dikim için atölyeme çağırarak üzerlerinde çalışıyorum. KOSGEB'in yanı sıra tabii ki en büyük destekçim ailem. Ailemden çok büyük destek alıyorum ki ben buralara kadar geldim" diye konuştu.

Kızına destek olup ürünlerini dünyaya tanıtmak istediğini belirten Anne Rukiye Ergün, "Kızım daha dördüncü sınıfta bu mesleğe çok meyilliydi, çok istekliydi. Hem çizimleriyle hem de kesimleriyle çok başarılıydı. Kendisi hem çizdi hem kesti hem de dikti. Ben de maddi manevi olarak her şekilde destek oldum. Şu anda kızım kendi atölyesini işletiyor. Atölye ile beraber bir de satış mağazası açtık. Ben de destek olmak amacıyla şu anda o mağazada bulunuyorum. KOSGEB desteğine başvurduk. Devletin yardımıyla bize makine desteğinde bulundular. Kızıma destek olup ürünlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan Tuba Ebren, Ergün'e özendiklerini ifade ederek, "19 yaşındayım ve bir senedir burada çalışıyorum. Moda tasarım bölümünden mezun olduğum için birlikte işlerimizi yürütüyoruz. Bu mesleği çok severek yapıyorum. Azize Hanım'a çok özeniyorum. Ben de onun gibi ilerlemek ve kendimi geliştirmek istiyorum. Bana bayağı destek oluyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Çocuk, Cizre, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Girişimci Azize Ergün Tekstil Atölyesi Kurdu - Son Dakika

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