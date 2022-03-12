Genç istihdamı için 'iyi niyetli' adım - Son Dakika
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Genç istihdamı için 'iyi niyetli' adım

12.03.2022 14:49
Genç istihdamı için 'iyi niyetli' adım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile başkanlığını AK Parti eski Milletvekili Bennur Karaburun'un yaptığı Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği arasında gençlerde beceri ve girişimcilik odaklı projelerin desteklenmesi konulu iyi niyet mutabakatı imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile başkanlığını AK Parti eski Milletvekili Bennur Karaburun'un yaptığı Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği arasında gençlerde beceri ve girişimcilik odaklı projelerin desteklenmesi konulu iyi niyet mutabakatı imzalandı.

Bursa'da gençlerin eğitiminden istihdamına kadar her alanda örnek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda sivil toplum kuruluşları ile yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Dezavantajlı kesimler, meslek kazanamamış veya yetkinlik geliştirilmesi gereken vatandaşlar, yeni mezunlar, kadın ve engelli vatandaşların girişimcilik bakış açısıyla sosyal hayata kazandırılması hedefiyle faaliyet gösteren Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği Başkanı AK Parti eski Milletvekili Bennur Karaburun, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Dernek olarak yaptıkları çalışmalar ve hedeflerini anlatan Karaburun, "Gençlerimizin bilinçlendirilmesinin yanı sıra özel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik mesleki eğitimler organize ederek, istihdamının desteklenmesi ve girişimcilik kulüpleri sayesinde gençlerin kendilerini geliştirmesi için organizasyonlar ve programlar düzenlenmesini planlıyoruz. 11. Kalkınma Planı'nda geçen "Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması" ve "Girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkanlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi" hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu alanda yapacağımız çalışmalarda Büyükşehir Belediyemizin paydaşlığı ve katkıları bize büyük bir güç verecek. Bu projelerdeki destekleri nedeniyle Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmet alanının sınırı yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da günümüzde belediyeciliğin yol, su, altyapı hizmetlerinin çok ötesinden istihdamdan şehir ekonomisine ve sosyal hayatın her alanına uzandığını, hizmet alanın artık bir sınırı olmadığını hatırlattı. Gençlere yönelik istihdam ve eğitime yönelik projeleri her zaman desteklerini bu konuda Büyükşehir olarak örnek projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Hizmet noktasında hiçbir ön yargımız yok. Bu kente, bu ülkeye katkı sunacak her projede ayrım gözetmeksiniz tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine hazırız. Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği de özellikle genç istihdamına yönelik önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu konuda Büyükşehir olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız" diye konuştu. - BURSA

Genç istihdamı için 'iyi niyetli' adım

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Girişimcilik, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç istihdamı için 'iyi niyetli' adım - Son Dakika


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