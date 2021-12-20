Üye Girişi
Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor

20.12.2021 12:03

Ordu'da yaklaşık bir yıl önce devlet desteğiyle kendi işini kuran Sinem Özdemir, ürettiği elektrikli ısıtıcıları 3 ülkeye ihraç ediyor. Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihracat yapan 3 çocuk annesinin hedefinde şimdi de Amerika pazarı var.

Evli ve 3 çocuk annesi Özdemir, 2020'de başvurduğu KOSGEB ileri girişimcilik destek programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, Ocak 2021'de açtığı işletmesinde 3 farklı modelde elektrikle ısıtıcı imalatına başlayan 39 yaşındaki Özdemir, 10 kişiye istihdam sağladı.

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'YE İHRACAT YAPIYOR

İşletme sahibi Sinem Özdemir, daha önce Çin'den elektrikli ısıtıcı tedarik edip bazı ülkelere pazarladığını söyledi. Tedariğin aksaması üzerine kendi işini kurmaya karar verdiğini ve KOSGEB'e başvurusunun onaylandığını anlatan Özdemir, iş yerinde dikey, yatay ve tavandan asmalı olmak üzere 3 farklı modelde elektrikli ısıtıcı üretimi yaptıklarını belirtti. Özdemir, tamamen yerli mühendislerin katkıyla üretilen ve montajı yapılan ısıtıcıların ihracatına başladıklarını ifade ederek, şu anda Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ihracat yaptıklarını aktardı.

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

HEDEF AMERİKA PAZARI

İç piyasadan da talep gören ürünlerini yakın bir zamanda Amerika'ya ihraç etmeyi planlandıklarını kaydeden Özdemir, Avrupa standartlarına uygun şekilde üretilen ürünlerin kalite ve özelliklerini sürekli iyileştirmeye gayret ettiklerini, istihdamı da artırmak istediğini vurguladı.

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

"KOSGEB BİZE BÜYÜK DESTEK OLDU"

Kadınlara, kesinlikle çekinmeden hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulunan Özdemir, "KOSGEB bize çok büyük destek oldu. Onlar da gereken başvuruları yaparak kendi işletmelerini kurabilirler." diye konuştu.

Özdemir, bu konuda kendilerine destek olan tüm devlet yetkilileri ve kurumlarına teşekkür etti.

Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye satıyor

"DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK İÇİN ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

Elektronik mühendisi Bekir Yıldırım ise ürettikleri elektrikli ısıtıcıların elektrik aksamını kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Bu ürünlere ait ayrı standartlar var. Dünya normlarında olan bu standartları yakalamak için çok dikkat ediyoruz." dedi.

Daha üst standartlarda ürün tasarlamaya çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, tüketim olarak oldukça tasarruflu ürünleri geliştirip satışa sunduklarını söyledi.

Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, England, Almanya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:03 Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
11:07 Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı         
12:05
Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı         
11:33
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement