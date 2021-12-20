Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor

Evli ve 3 çocuk annesi Özdemir, 2020'de başvurduğu KOSGEB ileri girişimcilik destek programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, Ocak 2021'de açtığı işletmesinde 3 farklı modelde elektrikle ısıtıcı imalatına başlayan 39 yaşındaki Özdemir, 10 kişiye istihdam sağladı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'YE İHRACAT YAPIYOR

İşletme sahibi Sinem Özdemir, daha önce Çin'den elektrikli ısıtıcı tedarik edip bazı ülkelere pazarladığını söyledi. Tedariğin aksaması üzerine kendi işini kurmaya karar verdiğini ve KOSGEB'e başvurusunun onaylandığını anlatan Özdemir, iş yerinde dikey, yatay ve tavandan asmalı olmak üzere 3 farklı modelde elektrikli ısıtıcı üretimi yaptıklarını belirtti. Özdemir, tamamen yerli mühendislerin katkıyla üretilen ve montajı yapılan ısıtıcıların ihracatına başladıklarını ifade ederek, şu anda Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ihracat yaptıklarını aktardı.

HEDEF AMERİKA PAZARI

İç piyasadan da talep gören ürünlerini yakın bir zamanda Amerika'ya ihraç etmeyi planlandıklarını kaydeden Özdemir, Avrupa standartlarına uygun şekilde üretilen ürünlerin kalite ve özelliklerini sürekli iyileştirmeye gayret ettiklerini, istihdamı da artırmak istediğini vurguladı.

"KOSGEB BİZE BÜYÜK DESTEK OLDU"

Kadınlara, kesinlikle çekinmeden hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulunan Özdemir, "KOSGEB bize çok büyük destek oldu. Onlar da gereken başvuruları yaparak kendi işletmelerini kurabilirler." diye konuştu.

Özdemir, bu konuda kendilerine destek olan tüm devlet yetkilileri ve kurumlarına teşekkür etti.

"DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK İÇİN ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

Elektronik mühendisi Bekir Yıldırım ise ürettikleri elektrikli ısıtıcıların elektrik aksamını kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Bu ürünlere ait ayrı standartlar var. Dünya normlarında olan bu standartları yakalamak için çok dikkat ediyoruz." dedi.

Daha üst standartlarda ürün tasarlamaya çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, tüketim olarak oldukça tasarruflu ürünleri geliştirip satışa sunduklarını söyledi.