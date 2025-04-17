Genç OSD İspanya\'da Ticaret Temasları Başlattı

Genç Organize Sanayi Derneği, ilk Karma Ticaret Heyet Programını İspanya'ya düzenleyerek, ülkedeki sanayiciler ile temaslarda bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinden oluşan Genç Organize Sanayi Derneği, ilk Karma Ticaret Heyet Programını İspanya'nın Barselona kentine düzenledi. Dernek Başkanı Nazlı Can Delibaş liderliğindeki heyette, 27 genç sanayici yer aldı.

Başkonsolos ziyaret edildi

Heyet programının ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu oldu. T.C. Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret eden genç sanayiciler, üretim ve faaliyet alanlarını tanıtırken, İspanya pazarının sunduğu fırsatlar ve Türkiye-İspanya ticari ilişkileri hakkında bilgilendirildi. Programın devamında Advanced Factories Fuarı'nı ziyaret eden heyet katılımcıları, makina, otomasyon ve üretim teknolojilerindeki en yeni gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Genç OSD üyeleri, fuara katılım sağlayan firmaların yetkilileri ile dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim konularında verimli görüşmeler yaptı.

Yenilikçi sistemler incelendi

Genç OSD Karma Ticaret Heyetinin son durağı, Barselona'da Endüstri 4.0 alanında faaliyet gösteren yenilikçi merkezi DFactory Barcelona oldu. Üretim süreçlerinin dijitalleşmesini destekleyen inovasyon merkezi, teknoloji odaklı firmalara ev sahipliği yaparak İspanya'nın sanayi dönüşümüne öncülük etmesiyle öne çıkıyor. Merkez yetkilileriyle toplantı gerçekleştiren heyet katılımcıları, yeni nesil üretim teknolojileri, robotik sistemler, yapay zeka ve 3D üretim gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ali Bahar'ın emaneti

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonu ile düzenledikleri ile heyet programının son derece verimli geçtiğini aktaran Genç OSD Başkanı Nazlı Can Delibaş, "Genç Organize Sanayi Derneği olarak bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Dernek tarihimizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz yurt dışı teknik ve kültürel inceleme gezimizi, sanayisiyle öne çıkan Avrupa'nın en dinamik şehirlerinden biri olan Barcelona'ya gerçekleştirdik. Bu anlamlı ziyaret, yalnızca bilgi ve deneyim paylaşımı açısından değil, aynı zamanda merhum başkanımız Ali Bahar'ın kurduğu genç ve vizyoner sanayici profilinin bir yansıması olarak da bizler için büyük anlam taşıyor" dedi.

İspanya başlangıç

Genç, dinamik ve vizyoner bir sanayici topluluğunun ete kemiğe bürünmüş hali olduklarına dikkat çeken Delibaş, "Genç OSD'nin bugün geldiği noktada, rahmetli başkanımızın bizlere açtığı yolun ve ilham verici liderliğinin izleri çok güçlü hissediliyor. Barcelona gezimiz, sadece teknik bir ziyaret değil, aynı zamanda birlikteliğimizi, vizyonumuzu ve gelecek hayalimizi pekiştiren önemli bir adımdı. Aynı zamanda üyelerimiz arasında güçlü bir bağ oluşturan bu gezi, dernek yapımızın ne kadar sağlam temellere oturduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gezinin bir başlangıç olduğunu düşünüyor, önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda da benzer ziyaretlerle derneğimizi uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA