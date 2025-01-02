Genç Şefler İçin Yarışma Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Genç Şefler İçin Yarışma Başvuru Süresi Uzatıldı

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın başvuru tarihi 12 Ocak'a kadar uzatıldı. Yarışma sürdürülebilir mutfak için.

02.01.2025 10:48
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Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından düzenlenen "35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması"nın son başvuru tarihinin gelen talepler doğrultusunda 12 Ocak'a uzatıldığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan, genç şefleri gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda teşvik etmek amacı taşıyan yarışma, 12 Ocak'a kadar başvuruları kabul etmeye devam edecek.

"Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak" teması çerçevesindeki reçetelerin yarışacağı yarışma, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik elçileri olarak Türk mutfağını geleceğe taşıyacak 35 yaş altı tüm genç şeflerin başvurularını bekliyor.

Portekiz'de yer alan Metro gastronomi platformunda eğitim hakkı ödüllü yarışmada, genç şeflerin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yerli ve coğrafi işaret tescilli ürünleri kullanarak yaratıcı ve ilham veren reçeteler oluşturmaları bekleniyor.

Yarışmada adaylar, atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini, 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapıp, ücretsiz olarak iletebilecekler. Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağıyla olan ilişkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 24 Ocak'ta 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın internet sitesinde ve sosyal medyada açıklanacak.

İlk 10'a kalan adaylar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği, 11 Şubat'ta Gastronometro'da jürinin tadımına sunacak. 29 Ocak'ta ise ilk 10'a kalan adaylar için geçmiş yılların yarışmayı kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımıyla bir mentörlük seansı düzenlenecek.

Sağlanacak uluslararası eğitim fırsatı sayesinde elde edecekleri global tecrübelerle genç şeflerin kariyerlerinde önemli bir adım atma olanağına sahip olacağı yarışmanın jüri koltuğunda ise Gastronometro Direktörü Maximilian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Lokanta Limu Kurucu Ortağı ve Şefi Sara Tabrizi, Vino Locale Kurucu Şefi Ozan Kumbasar, Şarap Uzmanı ve Eğitmen Levon Bağış ve Danışman Şef Mustafa Otar oturuyor olacak.

Kaynak: AA

Gastronomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Şefler İçin Yarışma Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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