Gençler Tarımda Buluştu

Tarım Gıda Düşünce Atölyesince "Tarım Yap Kendini Kurtar ya da Kal Harekete Geç" sloganıyla "Tarım ve Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ve Kent Konseyi işbirliğinde Gölbaşı'ndaki Ata Çiftliği'nde organize edilen etkinlikte, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Mine Ataman ile alanında uzman kişiler yer aldı.

Etkinlikte, tarım sektörüne gençlerin daha fazla nasıl entegre edilecekleri, sektöre girmek isteyen gençlerin neler yapabilecekleri ve sektörün daha ileriye gitmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanı Bülent Kahraman, buradaki konuşmasında, tarımda eğitimin önemine değindi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mustafa Çalkaya da AA tarafından yapılan "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haber çalışmasını hatırlatarak, "Genç çiftçilerle yaptığımız haberlerde iki ortak nokta var. Birincisi teknolojiyi daha çok kullanıyorlar, ikincisi ise ürünleri daha katma değerli hale getirmek için çalışıyorlar." dedi.

Tarım sektöründe gençlere yönelik desteklerin daha fazla olduğuna işaret eden Çalkaya, söz konusu desteklerin gençleri teşvik ettiğini anlattı.

Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak ve genç çiftçi Müfit Çağlayan da katıldı.