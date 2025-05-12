Gençlerin Tarımda Rolü Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gençlerin Tarımda Rolü Artıyor

Bakan Yumaklı, genç çiftçilere destek ve hibe ile tarımda daha fazla yer alma hedefini açıkladı.

12.05.2025 11:20
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin destek ve hibelerle tarım sektöründe daha fazla yer almalarını hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor." dedi.???????

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde Bakan Yumaklı, genç çiftçilere yönelik sağlanan desteklerin etkilerini anlattı.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla, Aralık 2022'de Tarım ve Orman Gençlik Konseyini kurduğunu anımsatarak, Türkiye genelinde çeşitli illerde kendi tarımsal faaliyetlerini yürüten üreticileri bir araya getiren konseyin, Bakanlığın sahanın nabzını gençlerin perspektifinden tuttuğu bir "danışma kurulu" gibi hareket ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, gençlere ilham kaynağı olan konseyin 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Yumaklı, konseyin sektör ve il bazında temsil kabiliyetinin her yıl artırılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlanan destek ve hibelerle gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor. Saha gündeminin takibi, sorunların dile getirilmesi, çözüm yollarının paylaşılmasında gençliğin dinamik ve yenilikçi bakış açısından yararlanılıyor. Bu sebeple yaşanan sorunlar özelinde Bakanlığın üst düzey yöneticileriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek toplantılarda çözüm önerileri tartışılıyor. Bu öneriler ve sektörler özelinde gündeme getirilen başlıklar, belirlenecek politika ve uygulamalara da rehberlik ediyor."

Gençlere yönelik tarım alanında verilen destekler ve sağlanan kolaylıkların teşvik edici nitelikte olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu kapsamda Bakanlığın proje ve uygulamalarına değindi.

Yumaklı, konseyin faaliyetlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünü söyledi.

Gençlere sağlanan hibe ve destekler

Yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, kadın yetiştiricilere veya 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Bu çerçevede, 2024 yılı için işletme sahibi erkek ise buzağı başına 1000 lira, kadın veya genç ise 1700 lira temel destek sağlanıyor.

Balıkçılık sektöründe de kadınlara yönelik destekler bulunuyor. Balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadınlar, küçük ölçekli balıkçılık desteğinden 2025 ve 2026 yılları için yüzde 35 daha fazla yararlanacak.

Hazine faiz/kar payı destekli krediler

Ayrıca üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanması amacıyla, 2024-2026 yılları için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 28 farklı konuda değişen limitlerde ve oranlarda yatırım ve işletme kredisi/finansmanı sağlanıyor.

Bu kapsamda, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, su ürünleri sektörü, temel hayvansal üretim, kapalı ortamda bitkisel üretim, yem bitkisi üretimi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, temel bitkisel üretim konularında kredi/finansman kullandırımlarında genç çiftçi veya girişimcilere yüzde 15 ilave hazine faiz/kar payı desteği sunuluyor.

KKYDP ve Uzman Eller Projesi

Hibe başvurusunda bulunan kadınlara ve 18-40 yaş arası gençlere proje değerlendirme aşamalarında ek puanlar verilmek suretiyle pozitif ayrımcılık yapılıyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında verilen hibelerde, projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin genç olması durumunda ek 4 puan veriliyor. Başvuru sahibinin kadın olması durumunda ayrıca 7 puan daha ekleniyor.

Kırsalda Uzman Eller Projesi için başvuru sahiplerinden 18-25 yaş arasındakilere artı 20 puan, 26-35 yaş arasına artı 16 puan, 36-40 yaş arasına artı 12 puan verilerek değerlendirmeler yapılıyor. Proje kapsamında kadınlara ayrıca 10 puan daha ekleniyor.

IPARD Programı

IPARD Programı kapsamında da kadın ve gençlere birçok tedbir altında hem ek hibe hem de projelerini ön sıralara çıkartacak ek sıralama puanı verilerek pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

Öte yandan devlet destekli tarım sigortası yaptıran 40 yaş ve altında olan genç çiftçiler için de poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlerin Tarımda Rolü Artıyor - Son Dakika

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