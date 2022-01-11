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Getir, n11'e ortak oldu - Son Dakika

Getir, n11'e ortak oldu

11.01.2022 17:00
Getir, n11'e ortak oldu

Rekabet Kurumunun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11'e ortak olurken, şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.

Rekabet Kurumunun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11'e ortak olurken, şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.

Getir'den yapılan açıklamaya göre, şirketin n11'e yatırım yapmak için ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçen yılın ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmeleri başlatmıştı.

Geçen haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.

Mart 2013'te Doğuş Holding AŞ ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11'de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.

20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11'e yapılan yatırım, Getir'in şimdiye kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en büyük satın alma yatırımı oldu.

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alışveriş, Yatırım, Türkiye, n11, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Getir, n11'e ortak oldu - Son Dakika Ekonomi


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