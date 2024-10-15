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Ekonomi

Gıda Hakkı Temel İnsan Hakkıdır

Gıda Hakkı Temel İnsan Hakkıdır

Mehmet Akın Doğan, gıda hakkının korunması ve sürdürülebilir tarımın önemi üzerine konuştu.

15.10.2024 11:06
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gıda hakkının temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, "Bu hakkı korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasının, gıda güvenliği ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi için hayati olduğuna işaret etti.

Doğan, tarımsal üretimin bu gıda hakkını destekleyen en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, "Çiftçilerimiz, toplumlarımıza besleyici ve güvenli gıdalar sunmanın yanı sıra, sürdürülebilir bir tarımsal sistem oluşturarak geleceğe yatırım yapıyorlar. Ancak bu misyonu gerçekleştirebilmeleri için onların yanında olmalı, üretimlerini desteklemeli ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken adımları atmalıyız" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir gıdanın önemi

Bu yılki kampanyanın özellikle sürdürülebilir gıdaların önemine vurgu yaptığını belirten Doğan, gıda üretiminde çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının hem üreticilere hem de tüketicilere uzun vadeli faydalar sağladığını ifade eden Doğan, "Topraklarımızı ve doğal kaynaklarımızı doğru kullanarak hem bugünün hem de yarının ihtiyaçlarını karşılamalıyız. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve toprak erozyonu gibi çevresel sorunlar, tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmalı, doğa dostu üretim yöntemlerini benimsemeliyiz" dedi.

Besleyici ve uygun fiyatlı gıdaların erişimi

Gıda hakkının sadece gıdanın varlığıyla sınırlı olmadığını, besleyici ve uygun fiyatlı gıdaya erişimin de bu hakkın temel unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Doğan, Türkiye'de gıda fiyatlarının özellikle tarımsal üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sürekli yükseldiğini söyledi. Mazot, gübre ve sulama gibi girdi maliyetlerindeki artışların hem çiftçileri hem de tüketicileri zor durumda bıraktığını ifade eden Doğan, "Besleyici ve uygun fiyatlı gıdaya erişim, her bireyin temel hakkıdır. Ancak çiftçilerimiz maliyetler karşısında zorlanıyor ve bu da tüketicilere yansıyan gıda fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bu sorunu çözmek için çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik politikalar geliştirmeli ve tarımsal destekler artırılmalıdır. Aksi takdirde, besleyici gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da zor hale gelecektir" diye konuştu.

Gıda güvenliği ve üreticiye destek

Doğan, 2024 Dünya Gıda Günü'nün teması doğrultusunda, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. Gıdanın uygun fiyatlı ve erişilebilir olması için çiftçilerin üzerindeki maliyet baskısının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Tarım sektörü, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının temel taşlarından biridir. Çiftçilerimiz, tarımsal üretimi sürdürmek ve gıda güvenliğini sağlamak için devlet desteğine ihtiyaç duymaktadır. Üreticiye verilen desteğin artırılması, gelecekte gıda güvencesinin sağlanması açısından kritik bir adımdır" diye konuştu.

Doğan, gıda hakkının korunmasının sadece çiftçilerle değil, toplumun her kesimiyle iş birliği içinde sağlanabileceğini belirterek, "Gıda hakkı, temel bir insan hakkıdır. Bu hakkı korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Çiftçilerimizi desteklemek, doğayı korumak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak, daha iyi bir gelecek için atılması gereken en önemli adımlardan biridir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Mehmet Akın, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Hakkı Temel İnsan Hakkıdır - Son Dakika

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