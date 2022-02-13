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Gıda Perakendecileri Derneği: Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı - Son Dakika

Gıda Perakendecileri Derneği: Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı

13.02.2022 17:36
Gıda Perakendecileri Derneği: Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı

Gıda Perakendecileri Derneğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi" kararının, enflasyonla mücadele noktasında Türkiye için tarihi bir fırsat ortaya çıkardığı belirtilerek,...

Gıda Perakendecileri Derneğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi" kararının, enflasyonla mücadele noktasında Türkiye için tarihi bir fırsat ortaya çıkardığı belirtilerek, "Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı." ifadesi kullanıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu indirimin, Gıda Perakendecileri Derneği tarafından daha önce ilgili makamlara arz edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi' kararı, enflasyonla mücadele noktasında ülkemiz için tarihi bir fırsat ortaya çıkarmıştır. Sektörümüz tarafından daha önce ilgili makamlara arz edilmiş olan bu talebin olumlu karşılanmış olmasını büyük bir takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, küresel ekonomide enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında aşırı yükselişin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Söz konusu fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için tüm imkanlarımızla sürece katkıda bulunmanın ülkemize olan borcumuz olduğunun bilincindeyiz.

Gıda perakendecileri, gıda tedarikinin tüketiciyle buluşan son halkasını oluşturmaktadır. Bu nedenle sektörümüzdeki firmaların tedarik zincirindeki fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için büyük çaba ve fedakarlık gösterdiğine inanmaktayız. Tüketicilerimizin teveccühü bu çabaların takdir edildiğinin en önemli göstergesidir. Umudumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sağlanan KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekun bir seferberliğe başlamasına vesile olmasıdır. Esasen maliyet enflasyonu yaşamaktayız. Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin yaptığı fedakarlığın tüketicilerimize yansıması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler bu sorumluluğun bilinciyle bir yandan KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken, diğer yandan sektörümüzdeki iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan iş birliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz. Gelin, devletimizin desteğini kısa vadeli ve geçici bir çözüm olarak değil, Türkiye'nin gıda sektörünün yarınlarını güvenle inşa etmemizi sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görelim."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gıda Perakendecileri Derneği: Gıda enflasyonuyla topyekun mücadele zamanı - Son Dakika Ekonomi


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