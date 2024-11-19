Gıda Perakendesinde İstihdam Artışı

Ekonomi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, organize gıda perakendesinde 465 binin üzerinde istihdam sağlandığını belirterek, "İlk yarı yılda istihdam artışımız yüzde 8 olarak gerçekleşti. 2025 sonunda modern perakendenin etkisiyle gıda perakendesinde neredeyse 60 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor." dedi.

GPD'nin gıda sektörünü bir araya getirdiği 10. Ortak Gelişim Kongresi, "Perakendenin Çoğaltan Etkisi" temasıyla İstanbul'da başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Özpamukçu, derneğin kurulduğu günden beri sektörün topyekun gelişimi ve ekonomiye katkısını artırmak için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Derneğimizin çalışmalarındaki temel amaç gıda arz ve güvenliğinin sürdürülebilir şekilde tesis edilerek, ülkemizin toplumsal refahına ve ekonomik kalkınmasına olan katkının artırılmasıdır." diye konuştu.

Özpamukçu, gıda, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarının hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023 sonu itibarıyla ülkemizdeki toplam gıda perakendesi pazarı cirosunun yüzde 80 artışla 2,85 trilyon lira seviyesine ulaştığı değerlendirilmekte. Bunun içinde organize kanalın büyüklüğü 1 trilyon lira seviyesinde. Dünyada gelişmiş ülkelerde organize perakende payı yüzde 90'ların üzerindeyken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 70'lerin üzerine çıkmıştır. Bizim de gidecek çok yolumuz var. Türkiye'de organize perakende sektörünün gelişmesi ve büyümesi için önemli bir potansiyel ve ihtiyaç var. Bu gelişim ve büyümenin sağlanması da kuşkusuz Türkiye ekonomisinin lehine olacak."

"Bazı alanlarda personel bulmakta zorluk çeken üyelerimiz var"

Özpamukçu, Türkiye'de son 8 yıllık süreçte küçük, orta ve büyük ölçekteki gıda üreten işletme sayısının 39 binden 59 bine çıktığını, bu sayının artmasında organize perakendenin önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Kooperatiflerin güçlenmesinin, üreticilerin gelişmesinin, modern ve verimli tekniklerle planlı şekilde üretim yapar hale getirilmesinin büyük önem taşıdığına değinen Özpamukçu, "Perakendecilerin çabalarıyla işbirlikleriyle coğrafi işaret almış, markalaşmış ve hatta ihracat yapacak seviyeye gelmiş pek çok ürünümüz var. Bu örneklerin çoğalması, yerli üretimin gelişmesi için de büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Özpamukçu, organize perakendenin her yıl istihdama katkısını artırarak sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Organize gıda perakendesi oyuncuları 465 binin üzerinde bir istihdam sağlarken, ilk yarı yılda istihdam artışımız yüzde 8 olarak gerçekleşti. Bugün tahminlere bakıldığında 2025 sonunda modern perakendenin etkisiyle gıda perakendesinde neredeyse 60 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor. Gıda perakendesi çok fazla çalışılması tercih edilen bir sektör olmadı hala, böyle bir algı var maalesef. Oysa ki modern perakende işletmelerinde çalışanlar hem deneyim kazanıyorlar hem de bu deneyimi kazanan çalışanlarımız bu algının ne kadar yanlış olduğunu da kendileri ifade ediyor.

Gerek çalışma koşulları gerekse kariyer olanakları birçok sektöre göre çok daha avantajlı. Buna rağmen bazı alanlarda personel bulmakta zorluk çeken, mevcut personelini kaybeden üyelerimiz var. Bu sıkıntıyı aşmak ve çözümler geliştirmek için de çabalarımız sürüyor. Bakanlığımızın da gündeminde olan esnek çalışma düzenlemesini bu sıkıntımıza çözüm üretecek bir model olarak görüyoruz."

Organize perakendenin ekonomiye en büyük katkılarından birinin de ekonominin kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Özpamukçu, organize perakendenin enflasyonla mücadelede her zaman olumlu bir rol oynadığını söyledi.

"Perakendenin 1 birim büyümesi, ülke ekonomisine 1,5-2 kat olarak yansıyor"

Özpamukçu, perakendenin 1 birim büyümesinin ülke ekonomisine 1,5-2 kat olarak yansıdığını belirterek, "Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz perakende sektörünün ülke ekonomisi için ne kadar önemli bir konumda olduğunu da hep beraber görüyoruz. Modern perakendenin gelişmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıtlı ekonominin büyümesini, üretimin gelişmesini, kayıtlı istihdam olanaklarının artmasını sağlıyor." diye konuştu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında artık yeni bir gelişim hikayesi yazılması gerektiğini ifade eden Özpamukçu, şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadele önlemleri ve gelişim çalışmalarının yanı sıra artık kalkınma ekonomisi politikaları uygulamalıyız. Ülkemizin büyüme, gelir dağılımı, yaşam standardı ve refah düzeyini artırmayı hedefleyen gelişim stratejilerini oluşturmalıyız. Burada tarım ve hayvancılıktan üretime, lojistikten insan kaynağına kadar pek çok konuda perakende sektörünün sürdürdüğü çalışmalara ülke çapında bir yaklaşım gerektiğini düşünüyoruz."

Özpamukçu, Türkiye'de gıda firesinin 43 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun 15 milyar dolarlık kısmının da meyve sebzeden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kongre, açılışın ardından gıda perakendesi alanında uzmanların katıldığı panellerle devam edecek.