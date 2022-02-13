Üye Girişi
Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi - Son Dakika

Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi

13.02.2022 12:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte; et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel gıda ürünlerine yüzde 7 indirim uygulanacak.

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

İNDİRİM HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde verdiği KDV müjdesinde; et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerinde pazartesiden itibaren indirim beklediklerini söylemişti.

Son Dakika: Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İNDİRİM YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu indirimin gıda ürünlerinin fiyatını yüzde 7 düşüreceğini söyleyen Erdoğan, "Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:53 Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı!
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:17:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement