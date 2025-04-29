Giresun'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde eğitim binalarının ihale süreçlerinin başladığını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin daha modern, donanımlı ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı Devlet Yatırım Programında Giresun için yer alan üç projeye ihale izni verildi. İhalesine çıkılacak projeler içinde merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bulancak ilçesi spor salonu ve Şebinkarahisar ilçesi öğrenci pansiyonu yer almaktadır. İhale izni verilen yapım işlerinin toplam proje bedeli 622 milyon liradır. Devlet Yatırım Programında olan ve yapımına daha önce başlanan, proje bedeli 150 milyon lira olan Dereli Öğretmenevi İnşaatı da halen devam etmektedir."