Giresun'da Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi

Ekonomi

Giresun'da fındık toplama ücreti yemek dahil 666,75 lira, yemeksiz ise 760 lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, aşçı ve çuvalcılara ödenecek asgari ücretlerin Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belirlendiği ifade edildi.

Belirlenen ücretlerin tavsiye mahiyetinde olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen ücretlerden az olmamak kaydıyla, tarım aracısı/işçi ile bahçe sahibi işveren arasında pazarlık usulü ile asgari ücretten az olmamak kaydıyla ücret belirlemesi yapılabilecektir. Fındık hasat işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun olanlardan yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın en az, yemek işverene, bahçe sahibine ait olursa günlük 666,75 lira, yemek işçilere ait olursa günlük 760 lira."

Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene ait olursa 805 lira, yemek işçiye ait olursa 895 lira ödeme yapılacağı aktarılan açıklamada, hasat döneminde çalışacak aşçılara ise 760 lira ödeme yapılacağı belirtildi.

Patoz çekim ücretlerinin ise kente gelecek patoz sahipleri, Ziraat Odası Başkanlığı ve bahçe sahiplerinin katılımıyla yapılacak toplantı sonucu belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, işçi ücretlerinin, bahçe sahipleri tarafından işin bitmesine müteakip geciktirilmeksizin işçinin kendisine ödenmesine ve tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığında yol parası ve benzeri ad altında herhangi bir ödemenin yapılmamasına karar verildiği vurgulandı.