Giresun'da Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun'da Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, aşçı ve çuvalcılara ödenecek asgari ücretlerin belirlendiği duyuruldu. Yemek dahil fındık toplama ücreti 666,75 lira olarak belirlenirken, yemeksiz ücret ise 760 lira olarak belirlendi. Açıklamada, belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu ve tarım aracısı/işçi ile bahçe sahibi işveren arasında pazarlık usulü ile ücret belirlenebileceği ifade edildi. Ayrıca, fındık hasat işlerinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene ait olursa 805 lira, yemek işçiye ait olursa 895 lira ödeme yapılacağı belirtildi.

24.07.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da fındık toplama ücreti yemek dahil 666,75 lira, yemeksiz ise 760 lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, aşçı ve çuvalcılara ödenecek asgari ücretlerin Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belirlendiği ifade edildi.

Belirlenen ücretlerin tavsiye mahiyetinde olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen ücretlerden az olmamak kaydıyla, tarım aracısı/işçi ile bahçe sahibi işveren arasında pazarlık usulü ile asgari ücretten az olmamak kaydıyla ücret belirlemesi yapılabilecektir. Fındık hasat işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun olanlardan yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın en az, yemek işverene, bahçe sahibine ait olursa günlük 666,75 lira, yemek işçilere ait olursa günlük 760 lira."

Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene ait olursa 805 lira, yemek işçiye ait olursa 895 lira ödeme yapılacağı aktarılan açıklamada, hasat döneminde çalışacak aşçılara ise 760 lira ödeme yapılacağı belirtildi.

Patoz çekim ücretlerinin ise kente gelecek patoz sahipleri, Ziraat Odası Başkanlığı ve bahçe sahiplerinin katılımıyla yapılacak toplantı sonucu belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, işçi ücretlerinin, bahçe sahipleri tarafından işin bitmesine müteakip geciktirilmeksizin işçinin kendisine ödenmesine ve tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığında yol parası ve benzeri ad altında herhangi bir ödemenin yapılmamasına karar verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Giresun Valiliği, Asgari Ücret, Giresun, Bahçe, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:07:18. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement