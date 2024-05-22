Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, Devlet Desteğiyle Hayvancılığını 16 Yıldır Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, Devlet Desteğiyle Hayvancılığını 16 Yıldır Sürdürüyor

Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, 16 yıldır devlet desteğiyle hayvancılık yapmaktadır. İstanbul'da doğup büyüyen Bakırhan, ailesinin kararıyla 2000 yılında Giresun'a dönmüş ve hayvancılığa başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı kredi ve hibe destekleriyle işini büyüten Bakırhan, hayvan sayısını 38'e çıkartmıştır. Ayrıca kurbanlık hayvan satışının yanı sıra elde ettiği sütü de pazarlamaktadır. Bakırhan, gençlere tarım ve hayvancılıkla ilgilenmelerini tavsiye etmektedir.

22.05.2024 11:59
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Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor.

İstanbul'da doğup büyüyen Bakırhan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından ailesinin aldığı kararla 2000 yılında memleketleri Giresun'un Çamoluk ilçesine döndü.

16 yaşında geldiği memleketinde ailesiyle Karşıyaka Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Bakırhan, 2008'de kendi arazilerine kurduğu ahırda devlet desteğiyle 3 büyükbaş satın alarak hayvancılığa başladı.

Bu tarihten itibaren zaman zaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı kredi ve hibe destekleriyle işini büyüten Bakırhan, hayvan sayısını 11'i buzağı olmak üzere 38'e çıkarttı.

40 yaşındaki Bakırhan, ailesiyle döndüğü Giresun'da bir süre inşaatlarda çalıştığını, daha sonra hayvancılığa başladığını anlattı.

Kurbanlık hayvan satışının yanı sıra elde ettiği sütü de sattığını belirten Bakırhan, "Hayvanların 2'sini bu yıl kurbanlığa ayırdım. Her biri 700 kilogramın üzerinde, şimdiden satışlarını yaptım. 21 ineğim var. Bunlardan elde ettiğim günlük yaklaşık 40 kilogram sütü ilçede pazarlıyorum." dedi.

Bakırhan, zamanının çoğunu hayvanlarla geçirdiğine işaret ederek, gençlere tarım ve hayvancılıkla ilgilenmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Çamoluk, Marmara, Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresunlu Halil İbrahim Bakırhan, Devlet Desteğiyle Hayvancılığını 16 Yıldır Sürdürüyor - Son Dakika

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