Üye Girişi
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü - Son Dakika

Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü

21.12.2021 11:17

- Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki girişimci bazı kadınlar, daha önce evlerinde zevkle yaptıkları yemekleri bir lokanta çatısı altında kazanca dönüştürdü.

- Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki girişimci bazı kadınlar, daha önce evlerinde zevkle yaptıkları yemekleri bir lokanta çatısı altında kazanca dönüştürdü.

Tatvan'da 7 girişimci ev kadını, yöresel lezzetleri unutturmamak ve evlerini geçindirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak yemek yapıyor. Zevkle yaptıkları yemekleri gelen müşterilere sunarak para kazanan kadınlar, hemcinslerine örnek olup istihdamın artmasına da katkı sağlıyor. Evlerindeki mutfağın artık yetmediğini ve ticarete dönüştürüp kadınların da ayaklarının üzerinde durduklarını göstermek isteyen girişimci kadınlar, yaptıkları işten memnun olduklarını ve çevredekilerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Bu işi ilk olarak evde yaptığını ve daha sonra ticarete dökerek kadınların da ayaklarının üzerinde durduğunu gösterdiklerini söyleyen Zerrin Orman, "Ev kadınıyım. Öncellikle bu işi evde yapıyordum. Daha sonra ticarete döküp kendi ayaklarımızın üzerinde durabildiğimizi göstermeyi ve birçok insanın bizimle beraber çalışarak ayakta olduğumuzu gösterdik. Çalışanlar olarak çok memnunuz. Müşteriler çok memnun. Yoğun çalışıp yoğun talepler alıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz bizi destekliyorlar. Biz de kadınlar olarak ayakta durduğumuzu bu şekilde gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların emeğini ve fedakarlığını çalışarak gösterdiğini belirten Nurşen Alp ise "6 yıldır burada çalışıyorum. Burada çalışmamın nedeni, kendi ayaklarımın üzerinde durabilmektir. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Bize bu fırsatı sunan işletme sahibimiz Gülhan ablama çok teşekkür ediyorum. Biz burada gayet keyifli zaman geçiriyoruz. Kadınların emeğini ve fedakarlığını böylece göstermiş olduğumuzu düşünüyoruz. Burada 7 kadın çalışıyoruz. Sabah 07.00'de 3 kadın aşçımız geliyor ve yemeklerini yapıyorlar. Burada akşam saat 20.00'ye kadar çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yemekleri yediği zaman lezzet aldığını ve haftanın 4 günü bu lokantaya geldiğini ifade eden Merham Ulugöl de, "Haftanın 6 günü çalışıyoruz ve 4 günü buradayız. Ablaların ellerine sağlık, yemekleri çok güzel. Yemekleri yediğimiz zaman da lezzet alıyoruz" dedi.

Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü
Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü

Yemek Tarifi, Bitlis, Tatvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
11:49
Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!         
11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları         
11:35
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Girişimci ev kadınları hünerlerini kazanca dönüştürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement