Üye Girişi
Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu - Son Dakika

Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu

24.11.2021 14:02
Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 10'uncu durağı Kayseri oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 10'uncu durağı Kayseri oldu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun 10'uncusu Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günseli Özen, şunları kaydetti:

"Salgından önce erkekleri yakalamak için 100 yıla ihtiyacımız vardı, şimdiyse 127 yıla ihtiyacımız var. 2020'de TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu, ülkemizin kadınlarını kurumsal olarak birleştirerek ekonomik hayata davet etme hareketini başlattı. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kadınları toplumda bir araya getirmek üzere çalışıyoruz. Birbirimize bağlı olmak, birlikte hareket etmek için pek çok proje yürütmekteyiz. Çünkü sizi bulunduğunuz yerden daha ileriye götürmeyi, ekonominin çarklarını hep beraber daha güçlü çevirmeyi istiyoruz. Kadınlara ayrıcalık tanınsın değil derdimiz. Derdimiz, hep beraber çarkları daha güçlü çevirebilmek için bir arada olmayı sağlamak. Beko 100 Kadın Bayi ve Girişimin Kadın Kahramanları Projeleri de bu düşünceyi gerçek kılmak için hayata geçirildi."

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü de kadınların hayatın her alanında olmasının önemine değinerek, "Bu amaçla, kadınlarınızın birer Beko bayisi olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kadınların iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alması için pek çok seminer ve eğitim programları düzenliyoruz. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Kadın girişimcilerimizin daha inovatif ve katma değerli projelerde yer almaları için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Şehrimizdeki kadın girişimcilerimize yürütmekte olduğumuz projeler sayesinde pek çok fırsat sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da kadın girişimcilerimizin hayatına dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Beko bayisi olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirtti.

Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedefledikleri bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istedikleri yüz yüze eğitimlerle Kayseri'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilgisel, "İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları yıl sonuna kadar sırasıyla; Gaziantep, Antalya, Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede 13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! 13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Son Dakika Haberleri
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum
Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı         
13:56
"Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı         
13:55
Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı! Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!         
13:48
Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi         
13:04
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
İran'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan şahıs bu sabah idam edildi İran'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan şahıs bu sabah idam edildi         
12:15
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
11:26
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:06:01. #1.13#
SON DAKİKA: Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement