Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Kayseri oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 10'uncu durağı Kayseri oldu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun 10'uncusu Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günseli Özen, şunları kaydetti:

"Salgından önce erkekleri yakalamak için 100 yıla ihtiyacımız vardı, şimdiyse 127 yıla ihtiyacımız var. 2020'de TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu, ülkemizin kadınlarını kurumsal olarak birleştirerek ekonomik hayata davet etme hareketini başlattı. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kadınları toplumda bir araya getirmek üzere çalışıyoruz. Birbirimize bağlı olmak, birlikte hareket etmek için pek çok proje yürütmekteyiz. Çünkü sizi bulunduğunuz yerden daha ileriye götürmeyi, ekonominin çarklarını hep beraber daha güçlü çevirmeyi istiyoruz. Kadınlara ayrıcalık tanınsın değil derdimiz. Derdimiz, hep beraber çarkları daha güçlü çevirebilmek için bir arada olmayı sağlamak. Beko 100 Kadın Bayi ve Girişimin Kadın Kahramanları Projeleri de bu düşünceyi gerçek kılmak için hayata geçirildi."

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü de kadınların hayatın her alanında olmasının önemine değinerek, "Bu amaçla, kadınlarınızın birer Beko bayisi olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Kadınların iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alması için pek çok seminer ve eğitim programları düzenliyoruz. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Kadın girişimcilerimizin daha inovatif ve katma değerli projelerde yer almaları için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Şehrimizdeki kadın girişimcilerimize yürütmekte olduğumuz projeler sayesinde pek çok fırsat sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da kadın girişimcilerimizin hayatına dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Beko bayisi olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirtti.

Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedefledikleri bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istedikleri yüz yüze eğitimlerle Kayseri'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilgisel, "İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları yıl sonuna kadar sırasıyla; Gaziantep, Antalya, Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.