Goodyear, ERA Şampiyonası'nın lastik çözüm ortağı seçildi

ERA Şampiyonası resmi lastik çözüm ortaklığına Goodyear seçildi.

Goodyear açıklamasına göre, şampiyona, Goodyear'ın lastik tedarikçisi olduğu FIA ETCR- eTouring Araçları dünya kupasının destekleyici serisi olarak ilk kez bu yaz düzenlenecek

ERA Şampiyonası'nın resmi lastik ortağı olarak Goodyear, genç pilot ve mühendisler için bir kariyer yolu vaat eden giriş seviyesi elektrikli formula yarış serisinde her sürücü ve araca lastik sağlayacak.

Yoğun ilgiyle beklenen ERA Şampiyonası, Goodyear'ın kurucu ortak ve lastik sağlayıcısı olduğu, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen FIA ETCR elektikli touring araçları serisinin destekleyici organizasyonu olacak.

ERA SERIES EUROPE açılış mücadelesinde piste on adet Mitsu-Bachi F110e tek koltuklu araç yer alacak. Dome F110 şasi üzerine kurulu bu elektrikli yarış otomobillerinde, 24 kWh pil ile 130 kW güç üretirken, saatte 210 km hıza kadar çıkabiliyor.

Aracın Fransa'nın Pau şehrinde mayısın başında FIA ETCR turu gösteri etkinliğine katılmasının ardından, asıl yarış takvimi 21-22 Mayıs'ta İstanbul'daki Beyoğlu sokak yarışında start alacak. Seri, daha sonra mayıs, haziran ve temmuzda Macaristan-Hungaroring, İspanya-Jarama, Belçika-Zolder ve İtalya-Vallelunga'da FIA ETCR destek etkinliği olarak koşulacak.

Bir serbest alıştırma turu, iki eleme turu ve iki sprint yarışından oluşacak olan her yarış etkinliğinde genç yarışçılar FIA ETCR ekiplerinin dikkatini çekme fırsatı yakalarken, elektrikli yarış basamaklarındaki ilk adımlarını atacak.

Goodyear, ERA Şampiyonasının tamamında araçlara bir dişsiz ve bir dişli ıslak zemin lastiği sağlayacak. Goodyear'ın tüketici lastiği ürün grubunda olduğu gibi, ERA Şampiyonasında kullanılacak lastikler de elektrikli araçların anında sağladığı tork gibi ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojilerle "elektrikli araçlara hazır" olacak.

Serinin resmi lastik lastik sağlayıcısı olarak çeşitli yarış organizasyonlarında edindiği deneyimi ERA Şampiyonasına taşıyacak olan Goodyear, FIA ETCR organizasyonuyla aynı teknik uzmanlığı burada da sağlayarak yarının yeteneklerini destekleyecek.

Goodyear, elektrikli touring araçları serisine ek olarak, FIA WTCR-Dünya Touring Araçları Kupası, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, NASCAR, FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası ve daha birçok etkinliğin lastik sağlayıcısı konumunda.

"Yarış dünyasında genç yetenekleri bulma ve tanıtma çabalarını desteklemekten heyecan duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Motor Sporları Direktörü Ben Crawley, "ERA Şampiyonası'yla bu yola çıkmaktan ve elektrikli yarış dünyasında genç yetenekleri bulma ve tanıtma çabalarını desteklemekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Crawley, "Bugünden Mayıs'ta yapılacak ilk yarışa kadar geçecek olan sürede şampiyonanın geliştirme programı devam ederken, testler boyunca bu genç yeteneklerle çalışma fırsatı yakalayacağız. Goodyear için bu iş birliği elektrikli motor sporlarına olan bağlılığımızı güçlendirirken, FIA ETCR'nin kurucu ortağı olarak rolümüze değerli bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ERA Şampiyonası Teknik ve İş Direktörü Dieter Vanswigenhoven ise, "FIA ETCR'nin yanı sıra Goodyear ile ERA Şampiyonası'nın ilk sezonuna start verdiğimiz için gururluyuz. Sahada lastik taşıma faaliyetlerini ve tesislerini paylaşarak, daha sürdürülebilir yarış organizasyonları yaratma yolunda anlamlı adımlar atabiliriz." açıklamasını yaptı.

Goodyear'ın elektrikli yarış organizasyonlarına ne kadar önem verdiğini gösterdiğini belirten Vanswigenhoven, "Biz de bu yolculuğun geleceğini şekillendirmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki aylarda lastikleri test programımıza tabi tutmayı ve birlikte gelişimin sıradaki adımlarını atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.