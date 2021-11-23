Görevden alınacağı iddia edilen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde faizle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"FAİZİ SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ KUSURA BAKMASINLAR"

Bu sözlerin ardından AK Parti'nin grup toplantısında faiz indirimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden parti içindeki bazı isimlere yüklenmişti. Elvan'ın faizle ilgili sözlerine tepki gösterdiği söylenen Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" demişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HEM ALKIŞLAMAMIŞTI HEM DE MECLİS'TEN İLK ÇIKAN İSİMDİ

Elvan'ın, Erdoğan'ın sözleri sonrası grup toplantısı sonunda Meclis'ten en önce ayrılan isimlerden olması ve o sözleri sarf ettiği sırada alkışlamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonomi kurmaylarında değişikliğe gideceği öne sürülüyor. İddialara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tekrar eskisi gibi ikiye ayrılacak ve Bakan Lütfi Elvan görevden alınacak.

ERDOĞAN'IN MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından önemli ekonomi mesajları verdiği millete sesleniş konuşmasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Bakan Lütfi Elvan dikkatleri üzerine çekti.