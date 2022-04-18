GoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyor - Son Dakika

GoStudent Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Felix Ohswald, özel yazılım sayesinde öğrenci ve öğretmenin yüz ifadelerinden dersin pozitif geçip geçmediği, hangi alanlarda ilgi ve dikkatin daha yoğun olduğunun ölçümlenebildiğini belirterek, "Her dersin analizini yaparak öğretmen ve öğrencinin hislerini karşılaştıran Edtech unicorn'u bu sayede her bir çocuğun en iyi nasıl öğrendiğini ortaya koyabiliyor." dedi.

Felix Ohswald, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik eğitim yönteminin ölçülebilir olmadığını aktararak, öğrenime dair çıktıların neler olduğunu belirlemenin gerçekten zor olduğunu ifade etti.

Klasik eğitim sisteminde öğretmenin iyi bir öğretmen olup olmadığı veya öğrencinin dersi anlayıp anlayamadığını bilmenin zor olduğuna işaret eden Ohswald, "Dolayısıyla yapay zekayı kullanmak, iyi bir veri altyapısı kullanmak ders esnasında veya öğretim deneyimi sırasında veri toplamamızı ve deneyimi muazzam bir şekilde geliştirmemizi sağlıyor." dedi.

Ohswald, şu anki eğitim sisteminin 200 yıldan daha eski olduğunu ifade ederek, "18. yüzyılda başlayan bu sistemde çok fazla bir değişim olmadığı görülüyor. Kovid-19 pandemisi ile iyi eğitimin ne kadar değerli olduğu, iyi öğretmenlere sahip olmanın toplum için ne kadar değerli olduğu görüldü. Bu durumun bizler için bir uyandırma çağrısı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sektörü çok daha fazla ilgi görüyor. Bu sektöre bir bütün olarak daha fazla yenilik getirebiliriz." şeklinde konuştu.

e-eğitim platformlarının öğretmenlerin daha iyi öğretmenler olmalarını sağladığını aktaran Ohswald, klasik sınıf ortamları düşünüldüğünde, bir öğretmenin birden fazla öğrencisinin olduğunu, öğretmenin, her çocuğa ayrı ayrı odaklanmasının zor olduğunu gördüğünü ancak e-öğrenme araçlarının, öğretmenlerin, her çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamasına, daha iyi değerlendirmesine ve genel deneyimlerini geliştirmesine yardımcı olduğunu anlattı.

Ohswald, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir numaralı sorunun matematik olduğuna dikkati çekerek, "Genel olarak Türkiye pazarında 1 yıl önce başladık. Ayda 100 binden fazla ders satıyoruz. Bu yılın sonuna kadar İstanbul'daki ofiste 100'den fazla çalışanımız olacak. Türkiye pazarı hızla büyüyor ve bizim için çok değerli. Ailelerden ve öğretmenlerden olumlu geri bildirimler alıyoruz." dedi.

"Türk öğrenciler, daha fazlasını öğrenmek istiyor ve gelişmeye açık"

Felix Ohswald, genel olarak iyi bir eğitim sistemi için Türkiye'nin sağlam bir temeli olduğunu belirterek, her çocuğun iyi bir eğitim ve sağlık hizmetine erişimi hak ettiğini söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin daha da geliştirmesi gereken şeyin öğretmenleri daha fazla ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Ohswald, "Yeni nesille birlikte sınıflarda çok zaman geçirenler onlar. Her öğretmenin yaptığı çok değerli. Onların kendilerini geliştirmesi ve daha iyi öğretmen olması teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.

Türk öğrencilerin daha fazlasını öğrenmek istediğini ve gelişmeye açık olduğunu belirten Ohswald, şunları kaydetti:

"Bu, her pazarda görmediğimiz bir şey. Türk öğrenciler, çocukken daha çok şey öğrenmek, geliştirmek ve iyi üniversitelere gitme hırsına sahip. Türk öğrencilerin en zayıf yönlerine baktığımızda ise matematiğin önce çıktığını görüyoruz. Platform olarak daha iyi olmalarına yardımcı olmak önceliğimiz.

Ebeveynlere yapay zeka tabanlı eğitimi anlattığımızda, öğretmen ve çocuk için öğretimin ne kadar iyileştirebileceğini açıklayıp gösterdiğinizde onlar da bunu denemeye istekli oluyor. Başarımızın temel nedenlerinden biri öğretmenlerimizdir. Arz ve talebi büyük ölçekte karşılamak sonuç odaklı olmalı. Eğitim, öğrenme çıktıları sunmakla çok ilgilidir."

"GoStudent, kullandığı yapay zeka ile kişinin yüzündeki 32 noktayı ölçebiliyor"

GoStudent Kurucu Ortağı ve CEO'su Ohswald, verilere dayalı olarak dünyanın en iyi birebir derslerini tasarlamak için çalışmalar yapan GoStudent'ın kullandığı yapay zeka ile kişinin yüzündeki 32 noktayı ölçebildiğini bildirdi.

Ohswald, "Bu özel yazılım sayesinde öğrenci ve öğretmenin yüz ifadelerinden dersin pozitif geçip geçmediği, hangi alanlarda ilgi ve dikkatin daha yoğun olduğu ölçümlenebiliyor. Her dersin analizini yaparak öğretmen ve öğrencinin hislerini karşılaştıran Edtech unicorn'u bu sayede her bir çocuğun en iyi nasıl öğrendiğini ortaya koyabiliyor." dedi.

GoStudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok da şu an itibarıyla GoStudent'ın ayda 115 bin ders yaptığını ve yıl sonuna doğru aylık 200 bin ders sayısına çıkmayı planladıklarını aktardı.

Üçok, "Ofisimizde şu anda 85 kişi çalışıyor. Yıl sonuna doğru bunun 100'ün üzerine çıkacağını hesaplıyoruz. Aynı zamanda şu anda 850 tane çok iyi öğretmenle çalışıyoruz. Yine yıl sonu projeksiyonumuz 2 binin üzerinde öğretmenle çalışıyor olmak. Aynı zamanda 2025'e kadar da tüm kapasitemizi 5 katına çıkartmayı planlıyoruz." diye konuştu.