Gözlükçüler ve Optisyenler Eğitim Zirvesi ATO'da yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sürekli gelişim ve değişimin yaşandığı dünyada meslek mensuplarının eğitimlerle kendilerini güncelleyebileceğini belirterek, "Yeni bilgilerle mesleğini geliştiren ve değer katan her vatandaş kent ve ülke ekonomisine de değer katıyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ATO üyelerinin ve çalışanlarının gelişimine yönelik ATO İdea tarafından organize edilen ve odada düzenlenen "Optisyenler ve Gözlükçüler Eğitim Zirvesi"ne katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, gözlükçülük ve optisyenliğin insan sağlığını yakından ilgilendiren meslek alanları olduğunun altını çizerek, bu alanlarda eğitimlerle bilgilerin güncellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

ATO yönetimi olarak eğitimi, gündemlerinin ilk sırasında tuttuklarının altının çizen Baran, "Eğitim konusu bütün sektörler için önemli bir yere sahip. İcra ettiğimiz meslekte başarılı olmak için fark yaratmamız gerekli, bu da eğitim ile mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, sektörde fark yaratabilmek için yapılan işi, iyi bilmenin, iyi anlatmanın ve sürekli takip etmenin gerekliliğine işaret ederek, yenilikleri ve değişiklikleri takip etmenin rekabette önde olmak anlamına geldiğini bildirdi.

Sürekli gelişim ve değişimin yaşandığı dünyada meslek mensuplarının eğitimlerle kendilerini güncelleyebileceğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Yeni bilgilerle mesleğini geliştiren ve değer katan her vatandaş kent ve ülke ekonomisine de değer katıyor. Ticarette azimli ve başarılı bir milletiz. Bu samimi gayretimizin yanına, eksikliklerini gidererek mesleki bilgi ve becerimizi de ekleyerek hak ettiğimiz başarıya ulaşabiliriz."