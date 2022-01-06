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Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu

06.01.2022 16:25
Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu

Kuşadası'nın en eski turistik çarşısı olan Grand ve Orient Bazaar'da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yapılan yenileme çalışmaları Kıbrıs Caddesi'ne ilk kazmanın vurulmasıyla başladı.

Kuşadası'nın en eski turistik çarşısı olan Grand ve Orient Bazaar'da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yapılan yenileme çalışmaları Kıbrıs Caddesi'ne ilk kazmanın vurulmasıyla başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve geldiğimiz günden beri Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar'da başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürleri ile birlikte bölgeyi dolaşan Başkan Ömer Günel, saha amirlerinden bilgi aldı. Çarşı esnafı ile sohbet eden Başkan Ömer Günel, ekiplere çalışmaların bir an önce bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Başlatılan hizmet seferberliğinden dolayı yüzü gülen esnaf da Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Bölge esnafı Ali Yılmaz; "Projeyi ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Her detay düşünülmüş. Yıllardan beri Grand ve Orient Bazaar'a hiç yatırım yapılmadı. Çalışmalar bittiğinde modern bir çarşıya sahip olacağız. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Orient Bazaar'da halıcılık yapan Özkan Akgör ise "Belediye Başkanımız Ömer Günel göreve geldiği günden beri kentimizde çok güzel işlerin altına imza atıyor. Ben, bu nedenle projenin mükemmel olacağına inanıyorum. Artık kruvaziyer gemisinden inen turistleri çok daha iyi şartlarda ağırlayacağız. İşlerimizin de eskisinden daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Grand ve Orient Bazaar'ın modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; "Şimdiden esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde hayata geçireceğimiz proje sayesinde turistik çarşımızda uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak. Grand ve Orient Bazaar'a düzen, estetik ve kalite getirecek olan projenin esnafımıza önemli bir katma değer sağlayacağına eminim" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin alışveriş yapmak için uğradığı ilk turistik çarşı olan Grand ve Orient Bazaar'da yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yürütülecek çalışmada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk kazma Kıbrıs Caddesi'ne vuruldu. İlgili kurumlarla eş zamanlı ilerleyecek projede önce bölgede zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışması yapılacak. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, içme suyu hattı, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başlayacak. 7/24 esasına göre gerçekleşecek olan proje tamamlandığında Grand ve Orient Bazaar modern ve estetik görünümüyle turistleri ağırlayacak. - AYDIN

Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu
Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu
Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu
Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu

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Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Orient, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika Ekonomi


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