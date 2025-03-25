GTO Mart Toplantısı Geniş Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

GTO Mart Toplantısı Geniş Katılımla Gerçekleşti

GTO Mart Toplantısı Geniş Katılımla Gerçekleşti

GTO, mart ayı meclis toplantısında meslek komitelerinin önemi vurgulandı, ekonomi durumu değerlendirildi.

25.03.2025 15:53
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Meslek Komite üyelerinin GTO açısından önemine dikkat çeken meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Meslek komitelerimiz, GTO için en güçlü veri kaynağıdır. Sektörlerinize ilişkin Yönetim Kurulumuza aktardığınız geri bildirimler, kamuoyu oluşturma, lobi faaliyetleri yürütme ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretme noktasında büyük bir değer taşıyor. Bu doğrultuda her bir Meslek Komite üyemizin gösterdiği emek ve katkılar için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü bir ticaret ortamı oluşturmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

"Ekonomimiz hala kırılgan"

GTO'nun mart ayı faaliyetleri hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konuşmasında küresel gelişmeler ve ülke ekonomisine değinerek "Dünya gündemi hızla değişiyor. Küresel gelişmeler baş döndürücü bir hal aldı! Sadece dünyada değil ülkemizde de önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararları. Diplomatik krizleri artırıyor. Dünya ekonomisinde belirsizlik oluşturuyor. Bir yandan, Rusya- Ukrayna savaşını bitireceğini söylüyor. Diğer yandan, İsrail'in ateşkesi bozmasına destek veriyor. Türkiye-ABD ticaretine baktığımızda, bizi doğrudan hedef alan bir atak yok. Ama Avrupa bizim en büyük ticaret partnerimiz! Onlara uygulanacak tarifeler, dolaylı olarak bizi de etkileyebilir. Yurt içindeki gelişmelere baktığımızda piyasalarda sert hareketler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler ardından döviz ve altın rekor seviyelere çıktı. Borsa İstanbul düşüş yaşadı. Türkiye'nin risk primi 5 ayın zirvesine çıktı. Kısaca ekonomimiz hasar gördü. Bir kez daha gördük ki ekonomimiz hala kırılgan. Faiz indirim sürecinin de bir müddet rafa kalkacağını görüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTO Mart Toplantısı Geniş Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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