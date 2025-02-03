Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gübre Denetimleri Başladı

Gübre Denetimleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar döneminde Türkiye genelinde 3 hafta sürecek yoğun denetimlerin başladığını duyurdu. Bakan, çiftçilerin ihtiyacına uygun gübrelerin sağlanması için denetimlerin yürütüleceğini vurguladı.

03.02.2025 14:30  Güncelleme: 14:31
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre kullanımının en yoğun olduğu ilkbahar dönemi için 3 haftalık yoğun bir denetim sürecinin bugün başladığını söyleyerek, "Bugünden itibaren 3 hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de bugün gübre denetimlerine başlamış olacak. Çiftçimizin ihtiyacı olan ürünü değil de kendi menfaatlerine uygun olarak satışa sunan firmalar, kişiler, kuruluşlar varsa biz onların devlet olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da tam karşılarında yer alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Yumaklı, yürütülen laboratuvar çalışmalarını inceledi. İncelemenin ardından açıklama yapan Yumaklı, Ar-Ge kuruluşlarından Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nün Türkiye'nin tarımsal üretiminin olmazsa olmazı olan toprağın, suyun ve en önemli tarım girdisi olan gübrenin ve benzeri kaynakların Ar-Ge faaliyetlerinde ve Türkiye kamuoyunda bununla ilgili faaliyet gösteren laboratuvarların çalışma biçimlerinin düzenlenmesinde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Yumaklı, "Özellikle son dönemde iklim değişikliğinin etkisiyle su kullanımına dair veya su kullanımıyla ilgili uygun olmayan kullanımların da yine toprağımıza ve bitki desenimize olan etkisi de yine bu enstitü tarafından denetleniyor, inceleniyor. Sektöre, sektör paydaşlarına buradan uygulama ile ilgili tavsiyeler ve direktifler veriliyor. Enstitüde özellikle yıllık 200 bin analiz yapma kabiliyetine sahip laboratuvarlarımız yer alıyor" diye konuştu.

'2024 YILINDA 56 BİN DENETİM YAPILDI'

Yumaklı, Türkiye'de 16'sı büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 750 gübre üretim tesisi olduğunu ifade ederek, "Yine bu yıl içerisinde büyük ölçekli 2 büyük gübre üretim tesisi daha hizmete açılmış olacak. Özellikle organik ve organo mineral gübre ile alakalı son dönemde bakanlığımızın vermiş olduğu destek ve teşviklerle bu alanda da kullanımların çok önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Ancak hepinizin malumu gübrede önemli olan zamanında bulunabilirliği sağlamak. Bizim de en önemli gündem maddemiz bu. Çiftçilerimizin içeriği uygun, onların ihtiyacı olan, kullandıkları toprakların ihtiyacı olan gübrenin sağlanması ve temin edilmesiyle ilgili bu üretimi yapan kurumların yine denetlenmesi söz konusu. Her yıl yaklaşık 2 binin üzerinde bir içerik analizi yapılıyor. Ancak 2024 yılında toplam denetim olarak 56 bin denetimin yapıldığını söylemek istiyorum. Bunlardan sadece 113 tanesinde uygunsuzluk tespit edildi ve yaklaşık 23 milyon lira civarında bir idari para cezası uygulandı" dedi.

'3 HAFTA YOĞUN DENETİM'

Yumaklı, gübre kullanımının en yoğun olduğu dönemlerden birisi olan ilkbahar dönemi için de bugünden itibaren yoğun bir denetim süreci başlatılacağını belirterek, "Arkadaşlarımız hem gübre bayilerine hem bunların satıldığı ara noktalara hem de üretim tesislerine 3 hafta sürecek olan bir yoğun denetim süreci başlatmış olacak. Bugünden itibaren 3 hafta boyunca eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız bütün Türkiye'de bugün bu gübre denetimlerine başlamış olacak. Denetimde alınacak olan numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek; sadece bakanlığımıza ait laboratuvarlarda değil yine bakanlığımızın akredite ettiği laboratuvarlarda da analiz edilerek çiftçimizin ihtiyacı olan içeriği itibarıyla herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen ürünlerin kullanılmasına yönelik bir denetim olacak bu. Çitçimizin emeğini onların ihtiyacı olan ürünü değil de kendi menfaatlerine uygun olarak satışa sunan firmalar, kişiler, kuruluşlar varsa biz onların devlet olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da tam karşılarında yer alacağız. Herhangi bir toleransımız söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta başlayan 4'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretim üzerine durduklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "28-29-30 Nisan'da da inşallah şura toplanarak bütün bu çalışmaların finalize edilmesi ve mayıs ayının içerisinde de Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna aktarılması söz konusu olacak. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nı 'Bereketin Yüzyılı' yapma konusunda 1339 sektör paydaşıyla hepimizin akıl birlikteliği, kolektif aklı bu uygulamaların başlangıcı ve en önemli gereksinimi sağlayacak veya ihtiyaçları sağlayacak ne varsa ortaya koyma adına seferber ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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