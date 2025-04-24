Güney Amerika\'dan Düğü İthalatı Planı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin (TÜKETBİR), Güney Amerika'dan etçi ırk gebe ve gebe olmayan düve ithalatı yapmayı planlandığı bildirildi.

TÜKETBİR'den üye birliklere gönderilen açıklamada, kırmızı et üretiminin artırılması, besilik materyal konusunda dışa bağımlılıktan kurtulunması, istikrarı sağlanmasının Tarım ve Orman Bakanlığının olduğu kadar bu amaçlarla kurulmuş Merkez Birliği ve üyesi birliklerin de kanun ve tüzüklerle belirtilmiş görevi olduğu vurgulandı.

Merkez Birliğinin bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının tensipleri ile bir girişimde bulunacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam hayvan varlığı içinde etçi irk sayısının artırılması ve bunların yine etçi ırklarla tohumlanması amacı ile Güney Amerika'dan etçi ırk gebe ve gebe olmayan düve ithalatı gerçekleştirilecektir. Öncelikle ön talepler toplanacak, değerlendirilmesi sonucunda gerçek veya tüzel kişilere tahsisat yapılacaktır. Bunda besilik erkek sığır ithalatı gibi dönem belirlenmemiş olup, yıl içinde dilekçe sırasına göre ve öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması çerçevesinde 'Besi Havzası' olarak belirlediği illere dağıtım söz konusu olacaktır. Talep için alt ve üst sınır şimdilik belirlenmemiş olup ön başvudu sayısına göre tahsisat sağlanacaktır. Bakanlığımız tarafından uygulanan 'Kırsala Destek, Hayvancılığa Bereket' projesine başvurmuş olanlar buna başvuramazlar. Bunun kontrolü Bakanlık ile yapılacaktır."

Açıklamada, dilekçeler ve kapasite raporlarının en geç 15 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Merkez Birliğine iletilmesi istendi. - BURSA