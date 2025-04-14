Güney Kore ve Vietnam 150 Milyar $ Ticaret Hedefinde Anlaştı

Güney Kore ve Vietnam hükümetlerinin 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Deok-geun Vietnam'da temaslarda bulundu. Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Nguyen Hong Dien ile görüşen Ahn, ayrıca aralarında Samsung ve Hyundai gibi büyük ihracatçıların da bulunduğu 16 Güney Koreli şirketin temsilcileriyle bir araya gelerek Washington'ın karşılıklı gümrük vergilerinin olası etkilerini ele aldı. Konuşmasında Güney Koreli şirketleri korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Ahn, "Şirketlerimize gelebilecek olası zararı en aza indirmek için yalnızca ABD hükümetiyle değil, aynı zamanda üst düzey görüşmeler ve hükümetlerarası istişare kanalları aracılığıyla Vietnam hükümetiyle de yakın iletişim kurmaya devam edeceğiz" dedi.

İkili işbirliği artırılacak

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Güney Kore ve Vietnam'ın 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasını öngören eylem planları üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Ayrıca nükleer enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) enerjisi üretimi ile tekstil ve hazır giyim sektörlerine yapılacak yatırımlar konusunda iş birliği yapılacağı aktarıldı.

Trump'ın gümrük vergileri endişeye neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak karşılıklı gümrük vergilerini duyurmuştu. Her ülkeye uygulanacak temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Buna göre Vietnam'a yüzde 46, Güney Kore'ye yüzde 25 oranında karşılıklı gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti. Trump, daha sonra karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Trump'ın vergi hamlesi, ABD'ye ihracat konusunda büyük ölçüde Vietnam üretim hatlarına bağımlı olan Güney Koreli firmalar arasında endişelere yol açmıştı. - HANOİ