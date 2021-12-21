Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 782 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 852 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 534 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 973 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 782 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 699 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 250 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.