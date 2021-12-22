Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 78 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 213 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 890 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 9 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 996 bin 78 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 213 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 5 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 512 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.