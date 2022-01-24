Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 127 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 483 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 242 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 398 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 635 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.