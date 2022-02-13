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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.02.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 760 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 760 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 416 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 178 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 760 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 560 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 540 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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