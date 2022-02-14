Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 801 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 933 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 250 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 801 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile linyit santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 455 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 770 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.