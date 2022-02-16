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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16.02.2022 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 370 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 468 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 370 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 468 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 402 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 640 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 370 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 468 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 683 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 778 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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