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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.03.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 739 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 739 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 370 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 915 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 739 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 945 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 81 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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