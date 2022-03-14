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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.03.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 694 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 694 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 532 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 299 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 814 bin 694 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 946 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 392 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 643 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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