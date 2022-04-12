Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 340 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 683 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 962 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 273 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 340 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 683 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,8 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 386 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 729 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.