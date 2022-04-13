Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.04.2022 10:11
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 310 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 310 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 244 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 379 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 310 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile doğal gaz ve yüzde 15,7 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 81 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 907 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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