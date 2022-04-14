Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 601 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 631 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 235 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile doğal gaz ve yüzde 15 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 556 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 756 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.