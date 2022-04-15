Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.04.2022 10:06
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 497 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 497 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 952 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 955 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 497 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile doğal gaz ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 948 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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