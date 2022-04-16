Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16.04.2022 10:52
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 806 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 199 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 806 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 199 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 174 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 920 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 806 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 199 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 236 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 629 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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