Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 122 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 304 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 374 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 940 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 122 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 304 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 695 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 878 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.