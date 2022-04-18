Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.04.2022 10:04
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 433 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 572 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 121 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 581 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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