Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 514 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 331 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 13 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 514 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 317 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 766 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.