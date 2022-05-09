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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.05.2022 10:03
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 711 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 403 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 711 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 403 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 178 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 455 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 711 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 403 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile akarsu santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 950 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 475 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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