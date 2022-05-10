Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.05.2022 10:03
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 78 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 12 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 295 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 930 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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