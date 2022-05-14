Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.05.2022 10:09
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 245 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 167 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 25 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 245 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla barajlı doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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