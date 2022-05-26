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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26.05.2022 13:01
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 288 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 288 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 12.45'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 669 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 477 megavatsaatle 24.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 288 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santrali ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 823 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 805 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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