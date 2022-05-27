Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 966 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 96 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 419 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 138 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 966 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 96 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik santrali ve yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 578 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 708 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.