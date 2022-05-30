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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.05.2022 10:09
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 836 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 134 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 836 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 134 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 821 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 187 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 788 bin 836 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 134 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 411 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 711 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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