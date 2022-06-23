Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.06.2022 10:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 205 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 205 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 633 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 775 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 205 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 856 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 663 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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