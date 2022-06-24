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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.06.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 441 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 700 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 441 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 700 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 262 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 50 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 441 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 700 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 437 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 698 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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